L’Italia Under 21 sfida la Polonia | appuntamento su Raiuno

Calcio - Europei Under21 : L’Italia vuole chiudere i giochi del girone A - Belgio-Spagna da dentro-fuori : Gli Europei Under21 di Calcio proseguono a grande velocità. E’ il tempo della seconda giornata di incontri del gruppo A, quello dell’Italia per intenderci. Gli azzurrini, reduci dal perentorio successo 3-1 contro la Spagna, hanno voglia di riconfermarsi contro la Polonia (ore 21.00), in vetta al raggruppamento con il Bel Paese, vista la vittoria a sorpresa contro il Belgio (3-2). Gli uomini di Gigi Di Biagio a Bologna vanno, quindi, ...

Europei Under 21 - L’Italia è bella : doppio Chiesa e Pellegrini rimontano la Spagna : Infranto finalmente il tabù Spagna, con gli azzurrini che a Bologna esordiscono nell’Europeo battendo 3 a 1 i pari età spagnoli, bestia nera da oltre dieci anni. Dai primi minuti però sembrerebbe che il tabù sia destinato a durare ancora. A guardar palleggiare i ragazzi in maglia rossa senza ascoltare la telecronaca infatti sembra a tutti gli effetti di vedere una gara della nazionale maggiore col gioco che l’ha portata a diventare due volte ...

Calcio - Europei Under21 : L’Italia sfata il tabù Spagna. Federico Chiesa un’ira di Dio : Tanta attesa e tanta tensione. Così è stata vissuta la vigilia del match d’esordio degli Europei Under21 2019 di Calcio dalla Nazionale di Gigi Di Biagio. La sfida, la prima del gruppo A, era di quelle toste, contro la Spagna, squadra che non battevamo dal lontano 2006, quando nel famoso playoff andammo in Spagna e Giorgio Chiellini e Riccardo Montolivo ci regalarono una gioia indescrivibile. Di acqua sotto i ponti ne era passata e non ...

Calcio - Europei Under21 : L’Italia polverizza la Spagna 3-1! Furie Rosse in ginocchio - è l’alba della rinascita! : L’Italia compie l’impresa superando a Bologna per 3-1 la Spagna nella prima giornata del Girone A degli Europei Under 21 di Calcio: gli azzurrini si impongono in rimonta dopo aver subito il gol di Ceballos al 9′ grazie alla sontuosa doppietta di Federico Chiesa, che va in rete al 36′ ed al 64′. Chiude i conti Pellegrini dal dischetto. Mercoledì sfida tra capoliste con la Polonia, per mettere un piede in semifinale ...

LIVE Polonia-Belgio - Europei Under21 in DIRETTA : si comincia con il girone delL’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Polonia-Belgio Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Polonia-Belgio, prima partita degli Europei Under21 di Italia e San Marino. La sfida che dà il via alla competizione riguarda proprio il girone in cui sono inseriti i nostri azzurrini, i quali esordiranno questa sera contro la temibile Spagna. Passano alla fase ad ...

Europei Under 21 : L’Italia debutta stasera contro la Spagna. Tutte le partite degli azzurri in diretta su Rai 1 - le altre su Rai 2 : Italia Under 21 Due anni dopo la semifinale persa 3-1 contro la Spagna, l’Italia di Gigi Di Biagio affronta di nuovo i temibili iberici nel match d’esordio agli Europei Under 21, 22° edizione del torneo calcistico, in programma dal 16 al 30 giugno 2019 in Italia (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino (Serravalle). Europei Under 21: Tutte le partite dell’Italia su Rai 1 Gli azzurrini vanno a caccia del ...

Europei Under 21 - finalmente un torneo di stelle. L’Italia non è da meno : con Zaniolo - Chiesa e gli altri è tra le favorite : Basta giovani promesse semi-sconosciute, presunti talenti ancora inespressi. La 22esima edizione degli Europei Under 21 al via domenica in Italia e a San Marino torna ad essere un torneo di stelle. Giocatori acerbi, certo, ma già stabilmente titolari nelle loro squadre di club e convocati nelle Nazionali maggiori. Per una volta, gli Azzurrini non fanno eccezione: la rosa in mano a Gigi Di Biagio potrebbe tranquillamente lottare per un posto in ...

Mondiale Under 20 - bronzo all’Ecuador : medaglia di legno per L’Italia - ko ai supplementari : Neanche il bronzo per l’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Nella finalina per il terzo posto in Polonia, l’Ecuador riesce ad avere la meglio sugli azzurrini ai tempi supplementari. Italia rivoluzionata per le tante assenze, tra infortuni e calciatori aggregati all’Under 21: Nicolato manda in campo tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio nel Mondiale. Primo tempo lento e a tratti noioso. Poche occasioni e ritmi ...

