L’isola di Lipari diventa «Plastic free» | plastica monouso al bando

direttasicilia

(Di mercoledì 19 giugno 2019), l’isola più grande dell’arcipelago delle Eolie,”. Un’ordinanza del primo cittadino mette allaa partire da gennaio 2020. Il sindaco Marco Giorgianni ha firmato il documento che ha come oggetto “Disposizioni ai cittadini residenti e alle attività commerciali e non, insistenti sull’intero territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti e la riduzione dell’impatto ambientale: divieti dell’uso e della commercializzazione di shopper (sacchetti per asporto merci) in polietilene, contenitori, stoviglieed altro materiale non biodegradabile, anche in occasione di feste pubbliche e sagre.” Di fatto il Comune diè adesso tra le città che si impegnano a ridurre l’uso dellaa, in linea con gli indirizzi europei. Le misure previste saranno tuttavia integrate in maniera graduale, così da garantire una ...

runyaodinson : Domani ho un esame ma almeno ho prenotato il traghetto per l'isola di Lipari, vedrò importantissimi reperti greci (… - iviaggidispeedy : L'Isola di Lipari non è solo mare ma anche storia: la sua rocca ospita una cattedrale, delle chiese, il museo arch… - FelicioManzo : @zaiapresidente Zaia : potrebbe essere l'italianizzazione dal cognome Zajc (il cui significato è 'lepre'), molto c… -