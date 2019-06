Lisa Marzoli | la nuova conduttrice de La Vita in Diretta Estate | “Sono viva per miracolo”

Lisa Marzoli su La vita in diretta : “Programma difficile da gestire” : La vita in diretta Estate, parla Lisa Marzoli: “E’ un programma difficile da gestire perchè…” Si è raccontata sulle pagine del nuovo numero di Telepiù Lisa Marzoli, conduttrice dell’edizione estiva de La vita in diretta di quest’anno, che presenta in coppia con Beppe Convertini. Nell’intervista rilasciata per la rivista succitata, la giornalista del TG2 ha parlato della sua vita privata, ma anche e ...

La Vita in Diretta Estate - Beppe Convertini e Lisa Marzoli : il lavoro da fare è tanto... : ...

Lisa Marzoli parla del suo futuro dopo La vita in diretta Estate : La vita in diretta, al via l’edizione estiva. Lisa Marzoli: “Non so se tornerò al TG2” Andrà in onda oggi, lunedì 17 giugno 2019, la prima puntata de La vita in diretta Estate, quest’anno condotta da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. E proprio la giornalista del TG2, prima del suo debutto alla guida del rotocalco pomeridiano della prima rete, ha rilasciato un’intervista a TvBlog, con la quale ha svelato di non sapere ...

Lisa Marzoli - chi è?/ Il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra - La Vita in Diretta Estate - : Chi è Lisa Marzoli? Conduce La Vita in Diretta Estate su Rai1, a partire da oggi, lunedì 17 giugno 2019. Vita privata: il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra

La Vita in Diretta Estate dal 17 giugno con Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Lisa Marzoli e Beppe Convertini Accoppiata inedita e alquanto sorprendente al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta Estate: lunedì 17 giugno Lisa Marzoli e Beppe Convertini si insedieranno nel pomeriggio di Rai 1, per tenere compagnia al pubblico e affrontare come di consueto temi d’attualità, gossip e costume. Lo faranno insieme a tanti ospiti, collegandosi con i luoghi italiani in cui l’Estate prende forma, ascoltando ...

Lisa Marzoli a Blogo : "La vita in diretta estate - grande occasione dopo 15 anni di lavoro in Rai" (VIDEO) : "Una grande occasione arrivata dopo 15 anni di lavoro in Rai". Così, ai microfoni di Blogo, Lisa Marzoli ha definito il suo prossimo impegno televisivo. Da lunedì 17 giugno, infatti, condurrà al fianco di Beppe Convertini la versione estiva di La vita in diretta, su Rai1 dalle 16.50. La giornalista del Tg2, scelta dalla direttrice della rete ammiraglia della tv pubblica per affiancare il conduttore e attore, ha spiegato:Sarà più vita e più ...

La Vita in diretta Estate - saranno Beppe Convertini e Lisa Marzoli al timone - : Roberta Damiata Lo avevamo scritto in tempi non sospetti ed ora arriva la conferma: Lisa Marzoli e Beppe Convertini saranno alla conduzione de "La Vita in diretta Estate" Già il 23 aprile circolava questa indiscrezione, ora è diventata (quasi) realtà. Beppe Convertini e la giornalista del Tg, Lisa Marzoli saranno i conduttori de la “Vita in diretta Estate”. Presto verrà data la conferma ma dietro le quinte è già partita la macchina ...

Estate in diretta - nuovi conduttori : Beppe Convertini e Lisa Marzoli? : Estate in diretta: alla conduzione si vociferano nomi nuovi ed inaspettati Al termine della stagione de La Vita in diretta, il programma di Rai 1 verrà sostituito dalla versione estiva. che potrebbe avere alla conduzione nomi nuovi ed inaspettati per la tv italiana. Secondo quanto rivela TvBlog, sarebbero due i conduttori in lizza per arrivare […] L'articolo Estate in diretta, nuovi conduttori: Beppe Convertini e Lisa Marzoli? proviene da ...

Estate in diretta - nuovi conduttori : Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Estate in diretta: alla conduzione si vociferano nomi nuovi ed inaspettati Al termine della stagione de La Vita in diretta, il programma di Rai 1 verrà sostituito dalla versione estiva. che potrebbe avere alla conduzione nomi nuovi ed inaspettati per la tv italiana. Secondo quanto rivela TvBlog, sarebbero due i conduttori in lizza per arrivare […] L'articolo Estate in diretta, nuovi conduttori: Beppe Convertini e Lisa Marzoli proviene da ...

Retroscena Blogo : Estate in diretta - spuntano i nomi di Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Continuano nei corridoi di Viale Mazzini a rincorrersi le indiscrezioni in merito ai protagonisti dei palinsesti estivi della Rai. Secondo quanto apprende Blogo, alla conduzione della seconda parte di Estate in diretta (a partire dalle ore 17 circa), la versione estiva di La Vita in diretta, potrebbe esserci una coppia a sorpresa. Si tratterebbe di quella formata da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Il primo ha frequentato il piccolo schermo ...