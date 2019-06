Lecce | suicidio a 16 anni | figlia di una famiglia di professionisti si toglie la vita

Lecce - due vigili indagati per violenza privata e istigazione al suicidio : “Video in cui deridono disabile diffuso in chat” : Due vigili urbani di Maglie, nel Leccese, autori di un video in cui prendono in giro un disabile mentre sono in servizio, sono stati indagati dalla Procura per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e istigazione al suicidio. Come raccontano Il Nuovo Quotidiano di Puglia e CorriereSalentino.it, le indagini sono nate da un esposto e i due vigili sono sospettati di aver diffuso in chat non solo il video, ma anche altre immagini del ...