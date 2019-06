Le promette 9 milioni per le foto di un omicidio | 18enne uccide la sua migliore amica con

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ha conosciuto sui social un uomo che, spacciandosi per miliardario, le ha promesso 9se lei gli avesse mandatoe video mentre commetteva un. “Voglio seguire tutto minuto per minuto, e ti darò novedi dollari“, le aveva detto in chat. E lei,, ci è cascata e ha organizzato assieme a quattro amici l’di quella definiva come la sua, convinta che il “milionario” l’avrebbe poi sposata e le avrebbe fatto fare la bella vita. È successo negli Stati Uniti, come riferisce il Washington Post: la 19enne Cynthia Hoffman, “una ragazza affettuosa, semplice come una bambina di sette anni, che voleva solo avere amici” come l’hanno definita i genitori, è stata ritrovata morta in un fiume, con mani e piedi legati, uccisa con un colpo di pistola alla nuca. ...

