Le notizie del giorno – Arresto di Platini | il Milan vicino all’esclusione dall’Europa

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio da Sintra in Portogallo le parole del Presidente della BCE Mario Draghi delle prospettive dell’economia non migliorano ci sono ancora due armi per sostenere la crescita il quantitative easing per il resto uno spazio considerevole che altri tagli dei Sassi strumenti ai quali si ha richiamato proprio il presidente dell’eurotower ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio da Sintra in Portogallo le parole del Presidente della BCE Mario Draghi delle prospettive dell’economia non migliorano ci sono ancora due armi per sostenere la crescita il quantitative easing per cui resta uno spazio considerevole e altri tagli dei tassi strumenti ai quali si è richiamato proprio il presidente dell’eurotower ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera di redazione se le prospettive dell’economia non migliorano la bici è ancora due armi per sostenere la crescita al quantità divising per cui resta uno spazio considerevole e altri tagli dei tassi strumenti ai quali si è richiamato il presidente dell’eurotower Mario Draghi nel suo intervento al Simposio delle banche centrali a Sintra in ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio nell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar c’è un fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini l’ex campione della Juve è in custodia presso la corruzione della Polizia di via nanterre Anche l’ex ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele Luigi in studio sono 1,8 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta con un’incidenza pari al 7% del numero complessivo di 5 milioni di individui il 8,4% del totale sono i numeri del 2018 diffusi dall’istat secondo il quale pur rimanendo a livelli massimi dal 2005 si arresta dopo 3 anni la crescita del numero della quota ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella in studio l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al gatto e ha portato al fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ex campione della Juventus in custodia presso l’anticorruzione della polizia di Anche l’ex segretario generale ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio è stato fermato dalla polizia francese l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ed ex campione della Juventus adesso in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nanterre nell’ ambito dell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar Anche ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura Torniamo a parlare dei mondiali Qatar 2022 l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione del campionato del mondo ha portato al fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini l’ex campione della Juventus in custodia prezzo ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar fermo di polizia per l’ex presidente del UEFA Michel Platini l’ex campione della Juventus in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nanterre Anche l’ex segretario generale ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio Andiamo a Genova per il cantiere di ricostruzione di Ponte Morandi gli amministratori della Tecnoterm srl di Napoli sono stati arrestati dalla dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla dda di Genova sono emersi i collegamenti tra la società e i clan camorristici la società era già stata esclusa dai lavori lo scorso ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio Andiamo a Genova per il cantiere di costruzione di Ponte Morandi amministratore della Tecnoterm srl di Napoli sono stati arrestati dalla dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla dda di Genova sono emersi i collegamenti tra la società e i clan camorristici la società era già stata esclusa dai lavori lo scorso ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio nella vicepremier Salvini dagli Stati Uniti rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo a da Pari a pari e la flat Tax si farà ferma il leader leghista non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dalle premier Conte No alle primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles riunione dei ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio della sua visitare negli Stati Uniti Salvini rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo da Pari a pari e la flat Tax si farà afferma il vice premier non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dal premier Conte no al primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles ...

Ultime notizie Roma del 18-06-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio della sua visitare negli Stati Uniti Salvini rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo da Pari a pari e la flat Tax si farà afferma il vice premier non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dal premier Conte no al primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles ...