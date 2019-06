L’incontro più importante della mia vita! Laura Torrisi e il ricordo di Pieraccioni (Di mercoledì 19 giugno 2019) Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si sono lasciati da qualche tempo, ma il legame fra i due è ancora molto forte, soprattutto grazie a Martina, la figlia della coppia.Un amore nato sul set del film Una moglie bellissima e coronato dalla nascita di una bambina, poi la crisi, i gossip su un tradimento dell’attrice e l’addio. Oggi la Torrisi è legata al pilota di rally Luca Betti, ma il rapporto con l’ex compagno è ottimo. Lo dimostra anche l’ultima intervista rilasciata dal regista fiorentino in cui parla per la prima volta delL’incontro più fortunato della sua vita: quello con Laura.



Era il 2006 quando Pieraccioni, impegnato nella preparazione del film Una moglie bellissima, vide l'ex gieffina sulla copertina di un giornale. Fu una folgorazione: la scelse per recitare nella pellicola e poco dopo fra i due sbocciò l'amore. "Quello con Laura Torrisi è stato L'incontro più importante della mia vita – ha confessato alla rivista Ieri e Oggi -. Da quest'incontro fortunato è nata la mia figliola".

Nata nel 2010, Martina è il simbolo del grande amore di Pieraccioni per Laura Torrisi. “Andavo alla stazione, mi partì il treno – ha svelato -. Dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”.



A dimostrazione del legame fortissimo fra i due il gesto fatto da Laura qualche tempo fa. L’attrice toscana ha accompagnato Martina a vedere uno spettacolo del padre e, sul finale, la piccola è salita sul palco prendendo per mano il regista, fra applausi e commozione.