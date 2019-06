L' attrice insultata dagli haters solo perché fa la chemio

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Alessandro Pagliuca Sabrina Paravicini che ha interpretato il ruolo di Jessica nella serie Rai "Un Medico in Famiglia" pubblica su Instagram foto post-e gliola insultano La ricordiamo tutti nei panni dell’infermiera Jessica Bozzi nell’amata serie televisiva "Un medico in famiglia". Ma lontano dal piccolo schermo, Sabrina Paravicini sta combattendo la sua battaglia più difficile. Quella contro un tumore al seno. È lei stessa a raccontarlo, sui social, a mostrarsi nel letto d’ospedale, mentre fa laterapia a spiegare cosa le sta succedendo. La sua malattia e le critiche degliLo scorso anno Sabrina aveva spiegato di aver messo da parte la carriera per stare vicina al figlio13enne Nino, che ha la sindrome di Asperger. Pochi mesi dopo, ha poi scoperto la sua sua malattia. Il tutto è partito da una cisti che, spiega l’, teneva sotto controllo da ...

