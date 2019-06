La Vigilanza Rai vota contro il doppio incarico a Foa Si divide la maggioranza

La Commissione di Vigilanza Rai ha votato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI : La Commissione parlamentare di Vigilanza RAI ha approvato una mozione per invitare il presidente della RAI Marcello Foa a dimettersi da un altro incarico in RAI, cioè la presidenza di Rai Com (un’altra società del gruppo che si occupa della

Doppio incarico in Rai Marcello Foa - salta il voto in Commissione di Vigilanza : salta il voto in Commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione contro il Doppio incarico al presidente Marcello Foa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell'aula di San Macuto, non hanno trovato l'accordo sull'emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la prossima settimana. Nella ...

Insulti a Falcone e Borsellino durante lo show di Lucci - la Rai avvia un'inchiesta | L'ad Salini : inaccettabile | Vigilanza : serve più controllo : durante la puntata dello showi un ospite ha osannato il proprio parente mafioso al 41 bis e detto frasi offensive su Falcone e Borsellino.Il presidente della Commissione di Vigilanza Barachini: "Condanna insufficiente, serve più controllo dei contenuti e degli ospiti"

Rai : Gasparri - 'film 'Trattativa' in prima serata? Ne parleremo in Vigilanza' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Il film sulla Trattativa Stato-mafia in prima serata su Rai2? "Immagino che si apra una riflessione, ne parleremo in Vigilanza. Penso che si possa fare una discussione. Decideremo insieme quale atteggiamento assumere". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, senat

Radio Radicale - Crimi : “Stop a proroga della convenzione”. Mollicone (Vigilanza Rai) : “Sconfessa Di Maio?” : Nessuna volontà di prorogare la convenzione a Radio Radicale. Il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, in audizione in Commissione di Vigilanza chiude in maniera netta all’ipotesi di rinnovare il finanziamento pubblico all’emittente dei radicali, nonostante l’Agcom chiedesse il rinnovo dei fondi. “Sulla convenzione con Radio Radicale ad oggi non c’è nessuna volontà di prorogare la convenzione. ...

Rai - doppio incarico Foa : il voto in Vigilanza slitta a dopo le Europee. Di Nicola (M5s) : “Inopportuno - si dimetta” : La risoluzione presentata dal Pd sul doppio incarico di Marcello Foa, come presidente della Rai e di Rai Com, sarà votata dopo le elezioni Europee in Vigilanza Rai. Lo ha stabilito la commissione che convocherà l’amministratore delegato, Fabrizio Salini, entro il 28 maggio. La decisione è stata presa oggi in commissione. Contro il rinvio si è espresso non solo il Partito democratico, ma anche il senatore M5s Primo Di Nicola: che ha chiesto sia ...