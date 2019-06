today

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'attivista 16enne svedese, assente da scuola in diversi giorni per partecipare alle manifestazioni di Fridays for Future...

Today_it : La super pagella di Greta Thunberg (nonostante le assenze) - theseventhcat : Super pagella ?? - LovingShawbrina : e niente, adesso che manu è stata super carina con me mi sono calmata e niente, la pagella non è male anzi c'e stat… -