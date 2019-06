La strana alleanza tra noi interisti e voi napolisti

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) È un momento di liquidità assoluta per il calcio italiano Bandiere che credevamo eterne che si sciolgono in una conferenza stampa che sputa sentenze pesanti come pietre – anche sullo stato del nostro calcio – in una cornice così improvvisata (le luci al leon, il fruscio dell’audio, la diretta di Rai 2 che sembra arrivare dritta dagli anni ’90) da essere grottescamente adatta alla situazione. Si parla della Roma e di Francesco Totti, che da dimissionario dà – lui! – il benservito a James Pallotta, sibila contro Franco Baldini, ma soprattutto ci racconta (senza volerlo) di un calcio che ormai si muove su binari troppo nuovi per chi è ancora affezionato al gel da mettere sui capelli. Allo stesso tempo, capitani di ventura e comandanti di battaglie illusorie si rivelano per ciò che sono: degli ottimi professionisti che si vendono al padrone. Sarri alla Juve Il Padrone ...

