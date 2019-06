La storia e il mondo di Elden Ring saranno raccontati in modo simile ai Dark Souls

Addio a don Los - diventato prete in un letto d’ospedale : la sua storia ha commosso il mondo : È morto questa mattina a Varsavia don Michal Los, il sacerdote orionino di trentuno anni che ha affrontato la propria malattia terminale testimoniando la sua fede in Dio dal proprio letto di ospedale. La sua storia aveva commosso il mondo: in 350.000 sui social hanno visualizzato il video della sua prima Messa il mese scorso.Continua a leggere

Morta la mezzofondista Gabe Grunewald : la storia della sua lunga lotta contro il cancro che ha ispirato il mondo : Gabriele “Gabe” Grunewald, mezzofondista che ha avuto il supporto di migliaia di follower sui social media per la sua perseveranza nel gareggiare mentre affrontava un raro tumore metastatico, è Morta ieri a Minneapolis, città in cui viveva. Aveva solo 32 anni. La causa della morte sono state le complicazioni del tumore, ha detto il marito Justin Grunewald, che ha confermato la morte della giovane stella dell’atletica. Nella confusione ...

Il Bambino e l’Avvoltoio : la vera storia di una fotografia che cambiò il Mondo : Kevin Carter fu un reporter Sudafricano che documentò per il Johannesburg Star diverse circostanze in cui le condizioni di vita in Africa erano terrificanti, immortalando pratiche come il Necklacing ma anche esecuzioni sommarie… L'articolo Il Bambino e l’Avvoltoio: la vera storia di una fotografia che cambiò il Mondo proviene da Essere-Informati.it.

Sbarco in Normandia : ecco come le previsioni meteo di un uomo hanno cambiato il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo : Una delle previsioni meteo più importanti della storia è stata realizzata all’inizio di giugno del 1944, preparando il terreno per il leggendario Sbarco in Normandia degli alleati. La comunità globale si ferma questa settimana per celebrare il 75° anniversario del cosiddetto D-Day, l’attacco degli alleati in Normandia che cambiò il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo in un momento turbolento intorno alla metà del XX secolo e ...

storia del pugile sovrappeso diventato campione del mondo dei pesi massimi : Guardandolo bene, ma proprio bene, in pochi crederebbero che si stia parlando di un pugile professionista. Tantomeno che quello lì, proprio quello lì, possa essere in grado di impensierire un fenomeno del ring come Anthony Joshua, fino a pochi giorni fa campione del mondo dei pesi massimi. Sovrappeso ed extralarge, floscio e flaccido, sgraziato e inelegante, tarchiato e ciccione. Nelle ultime ore, per raccontare la ...

La piccola Saybie! La storia straordinaria della neonata più piccola del mondo : Questa è la storia di Saybie, la bambina più piccola al mondo che ha fatto gridare al miracolo. Ha tenuto tutti col fiato sospeso, una vicenda iniziata diversi mesi fa in California, con una nascita troppo prematura : Saybie è venuta al mondo, pesando appena 245 grammi. La piccola, dopo 5 lunghissimi mesi di terapia intensiva, ha raggiunto i 2,3 kg ed è ufficialmente fuori pericolo.-- È nata a San Diego, in California, quella che ...

VIDEO Taekwondo - Simone Alessio Campione del Mondo! Trionfo nei -74 - primo oro iridato nella storia per l’Italia : Simone Alessio si è laureato Campione del Mondo di Taekwondo nella categoria -74 kg. Il 19enne ha compiuto un’incredibile impresa a Manchester (Gran Bretagna), in finale ha sconfitto il quotato Ahmad Abughaush e si è messo al collo la medaglia d’oro: per la prima volta nella storia un italiano è salito sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata, magia assoluta del nativo di Livorno che oggi si è definitivamente consacrato. ...

Taekwondo - Simone Alessio SUBLIME! Campione del mondo dei -74 kg - primo oro azzurro della storia! : Simone Alessio scrive la storia del Taekwondo sul tatami di Manchester, diventando il primo atleta italiano a conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali. Nessuno azzurro ci era mai riuscito fino ad oggi, un’impresa quindi leggendaria per questo ragazzo di 19 anni che nella finale odierna ha mostrato una maturità incredibile, riuscendo a gestire perfettamente l’incontro e chiudendo così al meglio una rassegna iridata in cui ha dimostrato di essere ...

Allegri e il mondo Juve : storia di un amore mai nato - nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, Juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

Allegri e il mondo Juve : storia di un amore mai nato nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, Juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

La storia di Janelle Monáe - la cantante attivista che racconta un mondo distopico simile al nostro : L'esordio ufficiale avviene nel 2010 con l'album The ArchAndroid che miscela rock psichedelico, elettronica, soul, r&b e racconta un mondo distopico oggi più che mai attuale. L'artista intendeva ...

St. Andrews - storia del campo da golf più antico del mondo : A St. Andrews, in Scozia, c'è il campo da golf più antico del mondo: leggi la storia di questo sport, intrecciata a quella di un campo difficile e leggendario.

'Il bambino che inventò lo zero' la grande storia protagonista nel teatro più piccolo del mondo : Ma ha una dote straordinaria: in men che non si dica, apprende la scienza dei numeri arabi da un grande matematico del posto: 'Tu che sai tutto, tu che sai come è stato creato il mondo, dimmi, esiste ...