La reunion di Angel ci sarà ma solo al New York Comic-Con | David Boreanaz grande assente?

La reunion di JAG nel finale di NCIS Los Angeles 10 non é come tutti aspettavano : Harm e Mac ancora insieme? : NCIS Los Angeles 10 ha chiuso la stagione con il lancio di alcuni missili in direzione Israele e Arabia Saudita, ma non senza prima deliziare i fan con l'attesa reunion di JAG. L'incontro tra Harm e Mac è andato tutto come previsto? come era stato anticipato nelle scorse settimane, l'ex avvocato in divisa è chiamato a collaborare con la squadra di Sam e Callen al fine di sventare un probabile attacco terroristico. Harmon "Harm" Rabb è il ...