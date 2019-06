La Figc e il Governo lavorano per il professionismo nel calcio femminile

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Lae ilper introdurre ilanche nel. Lo scrivee Finanza. Le vie possibili sono due: o inserire il tema nel Decreto Crescita, oppure nel ddl “Collegato sport”. Nel testo legislativo sarebbe previsto il cambiamento di status per le giocatrici e un aiuto ai club di Serie C attraverso crediti di imposta da investire nella realizzazione di impianti e centri di formazione. L’estensione delpotrebbe riguardare anche altre discipline sportive a parte il, come chiesto dall’associazione Assist. L'articolo Lae ilper ilnelilNapolista.

ValenteM5S : Concordo con @criscapotondi: le atlete ci chiedono di riconoscere il professionismo femminile. Il #Governo farà la… - napolista : La #Figc e il Governo lavorano per la trasformazione normativa. Il cambiamento di status potrebbe riguardare anche… - porusio : RT @ValenteM5S: Concordo con @criscapotondi: le atlete ci chiedono di riconoscere il professionismo femminile. Il #Governo farà la sua part… -