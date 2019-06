La caduta di Nicolas Sarkozy | a processo per corruzione Per la Procura ha agito da

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica francese un ex presidente finirà sottoper. A stabilire questo primato ci ha pensato, dopo che la giustizia transalpina oggi ha respinto i ricorsi di ultima istanza presentati dai suoi avvocati nell’ambito delsulla presuntadi Gilbert Azibert, un magistrato della Corte di Cassazione. Così, dopo aver abbandonato l’attività politica nel 2016 dopo la rovinosa disfatta alle primarie dei Repubblicani,continua ad essere al centro di una lunga lista di vicende giudiziarie. Quest’ultima sembra essere il frutto di una coincidenza, nata in un modo del tutto fortuito tra telefonate segrete e promesse non mantenute.I fatti risalgono al 2014, quandoaveva già lasciato il palazzo presidenziale da due anni. ...

