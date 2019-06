La balla di Salvini filoamericano si perde nell’aerospazio Una prova

ilfoglio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Roma. Con un’aria che sembra appartenere più a quella dello studente in gita che non a quella dello statista in viaggio diplomatico, mentre l’ambasciatore italiano Armando Varricchio aveva il suo bel daffare per richiamare ai doveri del protocollo i ragazzi indisciplinati dello staff comunicazione l

Angela23763271 : RT @Gladys82012839: Sta tranquillo, caro, balla pure con la tua morosina, Salvini non si sogna nemmeno di rinunciare a un governo che gli s… - UEInsider : RT @Gladys82012839: Sta tranquillo, caro, balla pure con la tua morosina, Salvini non si sogna nemmeno di rinunciare a un governo che gli s… - gabriellabocca : RT @Gladys82012839: Sta tranquillo, caro, balla pure con la tua morosina, Salvini non si sogna nemmeno di rinunciare a un governo che gli s… -