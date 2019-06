Juventus | senatori felici per arrivo Sarri | il tecnico potrebbe andare in Grecia da CR7

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dopo quasi un mese di attesa, domenica scorsa, laha annunciato ufficialmente Maurizio. L'allenatore toscano è stato scelto come sostituto di Massimiliano Allegri e domani comincerà la sua avventura in bianconero visto che ci sarà la presentazione alla stampa.parlerà nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium. Sicuramente l'allenatore risponderà a molte delle domande dei cronisti e chissà che non gli domandino se ha già avuto modo di parlare con alcuni giocatori. Infatti, lo spogliatoio della Juve ha preso bene la notizia che sarà Mauriziola loro nuova guida. C'è grande curiosità per vedere come l'ex Chelsea metterà in campo la sua Juve. I, dunque, non vedono l'ora di poter dare il benvenuto al neo allenatore, a partire dal gruppo degli italiani capitanati ovviamente da Giorgio Chiellini, ma anche Cristiano Ronaldo. CR7, quindi, è ...

JoaoCancelo94 : RT @tuttosport: #Sarri alla #Juve, ecco come hanno reagito i senatori ?? - Ricks93C : RT @tuttosport: #Sarri alla #Juve, ecco come hanno reagito i senatori ?? -