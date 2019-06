Juventus | è addio con il capo ufficio stampa | la nota del club

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Juventus - primo addio bianconero : “Non vi dimenticherò mai” : Juventus – Una giornata di addii importanti nel calcio italiano, anche in casa Juventus arrivano dei saluti. Martin Caceres chiude ufficialmente la sua seconda avventura in maglia bianconera, annunciando la sua scelta sui propri social. Leggi anche: Trippier Juventus, ecco quanto costerà il nuovo terzino destro bianconero Juventus, Caceres saluta tutti su Instragram Intervenuto sul proprio account instagram, […] More

Pogba Juventus - è addio allo United. Occasione per i bianconeri : Pogba Juventus – Il centrocampista del Manchester United ha spalancato le porte ad un suo addio in estate, con la Juve molto interessata ad un suo ritorno. Intervenuto a margine di un evento promozionale a Tokyo in Giappone, Paul Pogba, centrocampista francese, ha parlato del suo futuro e di un possibile addio al Manchester United: Leggi anche: Panchina Juventus, le ultime: “Guardiola più […] More

Sarri alla Juventus - il messaggio d’addio del Chelsea : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prima il comunicato dei bianconeri poi quello del Chelsea che saluta l’allenatore. “I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che era valido ancora per due anni”, si legge nel comunicato del Chelsea. Poi vengono riportate le parole della plenipotenziaria del club londinese, Marina ...

Guardiola allenatore Juventus/ "Il Manchester City sta provando a impedire l'addio" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Non è Maurizio Sarri ma Pep la prima opzione della Juve per il dopo Allegri, ma il Manchester City fa muro.

Juventus - è fatta : addio a Cancelo - ma Paratici ha già in mano il sostituto! : CESSIONE Cancelo- Come accennato nella giornata di ieri dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe ormai pronta a dire addio a Cancelo, il quale saluterà i bianconeri dopo una sola stagione. Una cessione che la Juventus concretizzerà entro il 30 giugno per mettere a bilancio un’utile di 50 milioni di euro. Di fatto, il terzino […] More

Mercato Juventus - doppietta Paratici : addio Cancelo - scelto il centravanti e la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Dopo la possibile cessione di Cancelo, il quale sarà ceduto al Manchester City per una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro, la Juventus riverserà le sue attenzioni sui movimenti in entrate. Il terzino portoghese […] More

Juventus - il centrocampista prepara l’addio? “Resto? Nel calcio non si sa mai” : CESSIONE MATUIDI- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da Matuidi in conferenza stampa, il centrocampista francese avrebbe aperto in maniera indiretta al possibile addio a fine stagione. Il giocatore, in ritiro con la sua Nazionale, è uscito alla scoperto rivelando alcuni […] More

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l’addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l’addio ufficiale al PSG. L’ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […] More

La Juventus ha deciso - Mandzukic dice addio : ecco chi lo sostituirà! : CESSIONE Mandzukic- Mario Mandzukic si prepara a dire addio alla Juventus. L’ariete croato, nonostante il rinnovo contrattuale con i bianconeri nel mese di aprile, sarebbe ormai pronto ad interrompere la storia d’amore con i bianconeri in vista dell’imminente estate. Una scelta che Paratici sarebbe pronto ad accettare, anche perchè si tratterebbe di un patto reciproco. […] More

Calciomercato Juventus - addio a Mandzukic : già scelto il nuovo centravanti! : Calciomercato Juventus- Dopo aver raggiunto un accordo di massima con Federico Chiesa, la Juventus si prepara a recitare una parte da protagonista sul fronte mercato. Di fatto, l’attaccante della Fiorentina non sarà il solo rinforzo offensivo. Paratici sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, in uscita dal club nerazzurro, ha […] More

Calciomercato Juventus – L’arrivo di Sarri costringe Mandzukic all’addio : Cina o Borussia Dortmund le piste calde : L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus costringerebbe Mario Mandzukic all’addio: il trasferimento in Cina o al Borussia Dortmund sono le destinazioni più accreditate Mario Mandzukic è stato uno dei punti fermi della Juventus di Allegri. Sia da prima punta che da ala ‘di fatica’, il bomber croato si è sempre messo a disposizione della squadra, unendo gol, cattiveria e tanto sacrificio. Il prototipo ideale di giocatore ...

Sarri Juventus - annunciato l’addio al Chelsea : “Doveva rimanere” : Sarri Juventus – Il nome del futuro allenatore bianconero non è ancora saltato fuori. Per molti è già fatta con Sarri, ma il fantasma di Guardiola resta sullo sfondo. Emerson Palmieri però ha praticamente ‘spoilerato’ l’addio di Maurizio Sarri al Chelsea durante la conferenza stampa con la Nazionale. Il tecnico è ormai sempre più vicino alla Juventus ed Emerson l’ha […] More

Juventus - addio Cuadrado : il colombiano saluta i bianconeri - ecco la nuova destinazione : CESSIONE Cuadrado- Come anticipato nel corso dei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a dire addio a Cuadrado. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, l’esterno offensivo sarebbe pronto a dire addio ai bianconeri per sposare l’inizio di una nuova avventura. Nelle ultime ore si starebbero intensificando le sirene inglesi, Newcastle su tutti, ma occhio […] More