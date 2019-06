Juve | il capo ufficio stampa Enrica Tarchi lascia il club

Juventus - è addio con il capo ufficio stampa : la nota del club : Porte girevoli in casa Juventus. Per gente che arriva, Sarri, gente che va. Lascia infatti la società bianconera, dopo una ventina d’anni, il capo ufficio stampa Enrica Tarchi. Ecco la nota del club diffusa sul sito ufficiale. “Enrica Tarchi lascia la Juventus per affrontare nuove sfide professionali. Dopo molti anni nel club e le ultime sei stagioni nel ruolo di capo ufficio stampa, Tarchi non sarù più alla Juventus dal 1 ...

Sarri alla Juve è un problema solo per chi lo ha reso capopopolo : Non sono oggetto di discussione i suoi schemi o l’idea di gioco. Non mi interessa il suo passato o il suo futuro. E non è necessario che firmi (o forse no) per la Juventus. È bastato averlo accostato sulla panchina bianconera, leggere di presunti o reali accordi, per aver fatto vacillare un’immagine, per molti un’icona. Per me, ripeto, è un grandissimo allenatore. Un professionista. Ecco, professionista. Con legittime aspirazioni di carriera. Se ...

Capolinea Dybala - il fratello tuona dall’Argentina : “lascerà la Juventus insieme ad altri. Ronaldo? I problemi sono in campo” : Il fratello della Joya ha attaccato duramente l’ambiente bianconero, sottolineando come Paulo non si trovi più a suo agio a Torino L’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus potrebbe essere arrivata al Capolinea, la Joya infatti medita di lasciare l’Italia e l’addio di Griezmann dall’Atletico Madrid potrebbe spingerlo verso la Spagna. MONTEFORTE / AFP Un trasferimento che avrebbe già il ...

Allegri risponde male al capo ufficio stampa della Juventus : "Qui comando io" : Marco Gentile Allegri si è mostrato molto nervoso al termine di Inter-Juventus e dopo il litigio con Adani ha avuto un alterco anche con il capo ufficio stampa bianconero, Enrica Tarchi: "Qui comando io e non parlo più con nessuno" Quella di ieri sera non è stata una serata facile per Massimiliano Allegri che evidentemente sta ancora smaltendo le scorie lasciate dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax. Il ...

Capocannoniere Serie A - messaggio alla Juve : Ronaldo vuole il titolo : Capocannoniere Serie A – Finale di stagione senza “stimoli” per i bianconeri se non quello di aumentare i punti in classifica. C’è però qualcuno che di stimoli ne trova sempre, ovvero CR7. Il fenomeno portoghese dopo aver conquistato lo scudetto ed il record di primo a conquistare Liga, Premier League e Serie A vuole il […] More