Iva Zanicchi e la dieta Lemme | ecco come è diventata la cantante da quando ha iniziato

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Complice la partecipazione di entrambi al Grande Fratello 16, ma in ruoli decisamente diversi, Ivae Albericohanno “sancito la pace” dopo qualche diverbio avuto in passato e l’Aquila di Ligonchio si è perfino affidata nuovamente al farmacista per rimettersi a. Ivaaveva già provato tempo fa a sottoporsi alla, tuttavia non era riuscita a vedere benefici e anzi aveva fatto sapere al settimanale Nuovo di aver riscontrato diverse difficoltà. Ora però pare che le cose vadano meglio e i risultati, in effetti, si vedono chiaramente: meno 7 kg in due settimane è un ottimo risultato! Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata del 18 giugno sull’alimentazione, lae opinionista ha dichiarato infatti: “Sto seguendo unarigorosa, terribile”. Cos’altro ha aggiunto.

