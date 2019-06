laragnatelanews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se unad’inverno un viaggiatore di. Rilassati. Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto.” Cosìapre uno dei suoi ultimi romanzi “Se unad’inverno un viaggiatore” pubblicato nel 1979. “Se unad’inverno un viaggiatore” distilla in un unico volume ciò che è forse la caratteristica dominante dell’intera produzione di: il suo genio proteiforme e metamorfico che gli permette di non fare mai la stessa cosa due volte. Lo stessosi rivolge all’inizio del romanzo al lettore, affermando: “Ti prepari a riconoscere l’inconfondibile accento dell’autore. No. Non lo riconosci affatto. Ma, a pensarci bene, chi ha mai detto che questo autore ...

dondiegogoso : Oggi… quasi una favola… di Italo Calvino, ma per parlarvi di una delle cose più concrete e belle che esistano. Buon… - MEETinTORINO : Passeggiate letterarie nelle Residenze Sabaude | 21/6 ore 20.30 Giletti legge Il barone rampante di Italo Calvino,… - laragnatelanews : Italo Calvino: “Se una notte d’inverno un viaggiatore” -