Italia gelata da Polonia | strada in salita per gli azzurrini

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un'bella e sfortunata va ko nel secondo match del gruppo A degli Europei Under 21 complicando la corsa verso la semifinale e verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di fronte ai 30.000 del 'Dall'Ara' di Bologna glicedono 1-0 allanon dando seguito al successo per 3-1 contro la Spagna nel match inaugurale. Nella classifica del gruppo guidano proprio i polacchi con 6 punti, davanti ae Spagna a quota 3, ultimo e già eliminato il Belgio a 0, che sarà l'avversario sabato l'avversario degli. I ragazzi di Di Biagio partono con il piede schiacciato sull'acceleratore e dopo 5' Chiesa si libera di tre avversari e tenta un destro a giro: Grabara è battuto ma la palla termina fuori di poco.Al 9' ancora il talento viola protagonista: accelera sulla fascia sinistra e mette in mezzo un tiro-cross insidioso, Pestka anticipa il suo portiere e ...

