Italia-Brasile dei Mondiali di calcio femminile è stato il programma più visto ieri sera

Calcio femminile - Mondiali 2019 : boom di ascolti per Italia-Brasile - 6 milioni e mezzo con il 29 - 3% di share! : Risultato di audience oltre ogni aspettativa per Italia-Brasile, terzo incontro della Nazionale femminile ai Mondiali di Francia 2019. Le azzurre sono state sconfitte per 0-1 dalle verdeoro, ma l’approdo storico su Rai1 si è rivelato vincente dal punto di vista degli ascolti. Sono stati ben 6.525.000 i telespettatori collegati sulla rete ammiraglia della tv di Stato, per uno share complessivo del 29,3%. La sfida delle atlete di Milena ...

Video/ Italia Brasile - 0-1 - : highlights e gol - sconfitta indolore. Mondiali femminili : Video Italia Brasile, 0-1,: highlights e gol, le immagini salienti della indolore sconfitta azzurra a Valenciennes nei Mondiali di calcio femminile 2019.

Italia sgambettata dal Var - le ragazze battute 1-0 : col Brasile non si passa : Il Brasile resta tabù (5 ko e un pari nei 6 precedenti) ma nella storia dell' Italia femminile poche sconfitte sono state più dolci di quella di Valenciennes. Eppure è un 1-0 bugiardo dopo un primo tempo giocato ad armi pari (con gol sfiorato da Bonansea e grande parata di Giuliani) e una ripresa ta

Mondiale femminile : Italia ko con il Brasile - ma vola agli ottavi prima nel girone : Niente en-plein per l’Italia nel raggruppamento C dei Mondiali femminili. Dopo le prime due vittorie di fila, nella terza ed ultima giornata della fase a gironi, le azzurre rimediano un ko di misura con il Brasile (1-0), ma chiudono comunque al primo posto nel girone. ...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma resta prima. Agli ottavi Cina o Nigeria : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

VIDEO Italia-Brasile 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Marta decide su rigore ma l’Italia è prima del girone C! : Termina con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali di calcio femminile 2019 dell’Italia in Francia. A Valenciennes le azzurre sono state superate 1-0 dal Brasile, con la realizzazione di Marta al 74′ su un calcio di rigore molto generoso, che comunque non va ad alterare gli equilibri del girone. Le nostre portacolori, infatti, terminano in vetta la raggruppamento per effetto della miglior differenza reti, visto che ...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma resta prima. Agli ottavi Cina o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : “Il primato del gruppo è un grande risultato” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta ...

Mondiali femminili – Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone - le sensazioni delle azzurre nel post gara : Grande felicità per le giocatrici Italiane nonostante la sconfitta subita contro il Brasile, adesso la testa è già agli ottavi Gioia e felicità, nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultimo turno del girone C dei Mondiali di calcio femminile. L’Italia si gode il primo posto, concentrandosi già sugli ottavi di finale in programma il 25 giugno a Montpellier. Grande soddisfazione per le azzurre nel post gara, intervistate ...

Italia-Brasile - il ct Bertolini non si nasconde : “siamo prime ma dispiace per il ko. Il rigore? Dico che…” : Il ct della Nazionale ha commentato la sconfitta indolore subita contro il Brasile, esprimendo il proprio rammarico per il rigore concesso alle verdeoro L’Italia perde contro il Brasile, ma festeggia il primato nel Gruppo C arrivato per differenza reti. L’1-0 subito contro le brasiliane però non va già al ct Milena Bertolini, felice per la prestazione delle sue ragazze, costrette a pagare per un errore ...

Italia - Brasile su Rai 1 : il calcio è femmina - dentro e fuori dal campo : Premetto: non seguo il calcio femminile. Anzi, non seguo il calcio in generale, anche se ho festeggiato due Coppe del Mondo soffrendo nel mezzo una marea di delusioni, dal rigore fallito a Italia '90 al Golden Gol di Francia 2000. E' stato quello il momento in cui ho deciso che mai più avrei investito in tifo, puntando a un generale interesse mediatico per il fenomeno televisivo dei grandi eventi sportivi. Ed è innegabile che questi Mondiali ...

Mondiali 2019 : Italia battuta dal Brasile - ma prima nel girone : L’Italia perde, ma l’Italia vince. Il Brasile ha battuto le azzurre nella terza partita del girone C per 1 a 0 con gol su rigore realizzato da Marta. La nazionale Italiana però, grazie anche alla vittoria dell’Australia sulla Giamaiaca mantiene il primo posto nel girone a parti punti con le verdeoro e le matildas. Andrà a giocare a Montpellier il suo ottavo di finale con la Nigeria oppure con Cile o Thailandia. LEGGI ...

Italia-Brasile 0-1 - k.o. indolore Le azzurre agli ottavi da prime nel girone : Le verdeoro obbligate a vincere passano solo grazie a un penalty. Le azzurre si qualificano agli ottavi da prime nel girone

Diretta/ Italia Brasile - risultato 0-1 - streaming Rai 1 : Marta su rigore! : Diretta Italia Brasile risultato e streaming video Rai 1 campionato mondiale di calcio femminile 2019: cronaca live della partita del gruppo C.