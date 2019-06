Istanbul torna al voto | Erdogan rischia ancora

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A quattro giorni dalche eleggerà per la seconda volta il sindaco della municipalità metropolitanal`Akp del presidente turco non sembraessere riuscito a ottenere il consenso sperato. Per diversi sondaggi e analisti, il candidato dell`opposizione Ekrem Imamoglu uscirà come vincitore per la seconda volta dalle imminenti consultazioni. Ma nell`eventualità di un simile scenario e ipotizzando che una tale sconfitta venga accettata dal partito di Recep Tayyip, gli sviluppi che potrebbero seguire sono tutt`altro che prevedibili.Perché si ripete il? Il risultato delle amministrative del 31 marzo scorso, che ha consegnato la poltrona di primo cittadino a Ekrem Imamoglu, del partito repubblicano CHP, è stato annullato lo scorso 6 maggio dal Consiglio elettorale superiore (Ysk) per presunte irregolarità. Una scelta contestata da piú fronti e considerata ...

