Intercettazioni | Bonafede | “Non si torna indietro dal trojan Pubblicazione ascolti segue

Riforma giustizia 2019 : le mosse di Bonafede sulle Intercettazioni : Riforma giustizia 2019 : le mosse di Bonafede sulle intercettazioni È previsto per oggi il primo vertice sulla Riforma della giustizia , che vedrà sedersi allo stesso tavolo il primo ministro Giuseppe Conte, il guardasigilli Alfonso Bonafede e la ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno. C’è la possibilità che anche Matteo Salvini prenda parte al vertice di questa sera (nonostante, in un primo momento, ne fosse rimasto ...

Alfonso Bonafede - la riforma della giustizia : Intercettazioni - il punto per far saltare il banco con la Lega : Ecco la bozza di riforma della giustizia marchiata Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino. riforma in tre passi: subito il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Dunque una nuova legge sulle intercettazio