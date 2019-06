Inter Hq | Il racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Un momento storico, unada ricordare, lacasa.Un nuovo capitolo che avrà come cornice il cuore innovativo e tecnologico di Milano per trasmettere l’identità del Club:da oggi il building “The Corner” ha abbracciato la famigliaista per l’inizio di un percorso che metta in mostra l’ambizione e l’identità del Club, il suo sguardo verso il futuro.La presentazioneIn mattinata i dipendenti hanno avuto l’opportunità di conoscere le nuove postazioni lavoro con attività speciali, per permettere a tutti di prendere familiarità con le nuove areestruttura:dalla Trophy Room completamente rinnovata, con una installazione multimediale che celebra la storia dell’o palmares nerazzurro, fino alla spettacolare terrazza panoramica con una vista a 360 gradi sulla città, dalla Madonnina a ...

Inter : DAY 1 | ? Il racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra ?? - Raffael75224809 : RT @Inter: DAY 1 | ? Il racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra ?? - Damiano__89 : RT @Inter: DAY 1 | ? Il racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra ?? -