Inferno nel paradiso delle vacanze | «Turisti drogati e rapinati | fate attenzione»

Parto nella cascina dell’eroina. La donna : "Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo Inferno" : “Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo inferno”. La 28enne ucraina che ha Partorito nella “cascina dell’eroina” di Rogoredo non ha mai avuto dubbi: vuole tenere il figlio, andare in una comunità e curare la sua dipendenza. Con lui, ne uscirà.La donna, nel corso della gravidanza ha continuato ad assumere eroina, il figlio è nato mostrando i segni dell’astinenza. ...

Il racconto di Suor Antonietta : «Io - nell'Inferno di Napoli dove i medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

Il racconta di Suor Antonietta : «Io - nell'Inferno di Napoli dove i medici sono eroi» : Suor Antonietta Scotti da nove anni, con due consorelle - Suor Renata e Suor Maria - vive in una casa messa a disposizione dall'Arciconfraternita dei Pellegrini all'interno dell'ospedale...

L’Inferno dei lavoratori nel nuovo film di Ken Loach : Dopo le relazioni sentimentali, da qualche tempo, a fluidificarsi sono i rapporti di lavoro ed è a questo fenomeno che Ken Loach, attento da sempre alle questioni sociali, dedica il suo nuovo film presentato in concorso alla 72esima edizione del festival di Cannes: Sorry We Missed You (guarda la clip in anteprima). È la storia di una coppia con problemi economici e con due figli, una bambina e un ragazzo in piena crisi adolescenziale. Lei, ...

«Un dispositivo a rischio nel cuore di mio figlio appena nato. Da qui l'inizio dell'Inferno» : La storia straziante del piccolo Erik che è stato usato come cavia per testare un nuovo prodotto cardiaco. E su L'Espresso in edicola da domenica i nuovi scandali sanitari svelati dall’inchiesta internazionale Implant Files Esclusivo: ecco il database dei dispositivi killer " Cosa c'è sull'Espresso di domenica 12 maggio" Protesi e dispositivi difettosi: segnala o denuncia la tua storia " Qui Tripoli, la vita sotto assedio: ...

La strage di Pasqua : l’Inferno delle bombe nelle chiese. Numero altissimo di morti : Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni sono state segnalate in chiese e hotel. Il bilancio delle vittime continua a salire di minuto in minuto: secondo quanto riferisce la polizia ci sarebbero 185 morti. Lo riferisce l’emittente cingalese News 1st, che cita poi l’arcivescono di Colombo, monsignor Malcolm Cardinal Ranjith, secondo cui sono state annullate tutte le messe di Pasqua nel distretto della capitale. Tra le ...