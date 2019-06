In settanta milioni in fuga da guerre nel mondo

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Nel 2018 il numero di persone inda, persecuzioni e conflitti ha superato i 70. Si tratta del livello più alto registrato dall’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati, in quasi 70 anni di attività.Il dato è contenuto nel rapporto annuale dell’Unhcr “Global Trends 2018” pubblicato oggi, che segnala come attualmente siano quasi 70,8le persone in. Per coglierne la portata, l’agenzia Onu segnala che tale cifra corrisponde al doppio di quella di 20 anni fa, con 2,3di persone in più rispetto all’anno precedente, e a una popolazione di dimensione compresa fra quelle di Thailandia e Turchia.Nel 2018, un rifugiato su due era minore (di cui 111.000 soli e senza famiglia), una percentuale in aumento rispetto al 41 per cento del 2009, ma stabile rispetto agli anni più ...

