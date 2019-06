In manette due agenti penitenziari | Erano a disposizione delle cosche

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Francesca Bernasconi I detenuti appartenenti alledella 'ndrangheta avevano piena libertà di manovra nel carcere di Cosenza Duedella poliziaa, in servizio alla Casa Circondariale di Cosenza, sono finiti in. L'accusa è di "concorso esterno in associazione mafiosa". Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sembra che glisi fossero posti adell, per favorire alcuni detenuti "ospiti" del carcere, appartenenti alla 'ndragheta, in cambio di somme di denaro. Ai detenuti posti sotto l'ala dei due poliziotti era concesso di avere contatti con l'esterno e, in particolare, con gli alri membri della propria cosca, permettendo anche di mandare messaggi attraverso i pizzini, per sviare indagini in corso o per dare ordini ai prorpi sottoposti. In ...

laperlaneranera : Cosi iniziano le Tempeste Perfette! Rissa nel centro di Salerno: in manette due migranti e un pregiudicato… - bobmastrangelo : Assalto al portavalori a Sannicandro di Bari: due in manette. Recuperata la refurtiva - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Assalto al portavalori a #Sannicandro di Bari: due in manette. Recuperata la refurtiva -