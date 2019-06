In caso di eruzione del Vesuvio | 50 mila campani verrebbero trasferiti in Sardegna

agi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Circa 50persone potrebbero esser trasferite dallaa inindidel. L'ha confermato il neo assessore regionale dell'Ambiente Gianni Lampis della Regione sarda, oggi a Napoli per la firma dei protocolli per i gemellaggi tra i Comuni della zona rossa dele dei Campi Flegrei e le Regioni e le Province autonome, alla presenza anche del Capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli. Il protocollo firmato oggi dalla Regioneè valido per cinque anni e serve a ratificare i luoghi in cui gli abitanti della zona rossa sarannoindi. "Ora verrà subito attivato dalla Direzione generale della Protezione civile regionale il tavolo tecnico per l'elaborazione del piano di evacuazione delle popolazioni insediate nel Comune di Pompei e nel quartiere Posillipo di Napoli", ha ...

