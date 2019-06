Il tribunale di Milano indaga sul pappagallo di Portobello | “È altamente equilibrato

Tangenti Milano - tribunale del Riesame : “Pietro Tatarella deve restare in carcere” : L’ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle europee non eletto ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia, deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal politico coinvolto nella maxi inchiesta della Dda milanese. Sono state respinte anche le richieste di revoca di altri due indagati. Tatarella, ex consigliere ...

Il tribunale di Milano ha deciso : rinvio a giudizio per Giancarlo Magalli - ha diffamato Adriana Volpe : Giancarlo Magalli , noto conduttore de I fatti vostri recentemente sotto i riflettori per via della sua relazione con la giovanissma Giada Fusaro , è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei ...

tribunale dei Brevetti - pressing per candidare Milano : Milano, 3 maggio 2019 - C resce il pressing sul Governo perché riconosca in Milano la città da candidare a sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, Tub, in sostituzione di Londra . Per chi non lo ...

Per il tribunale di Milano fare il saluto romano non è reato durante una commemorazione : Quattro militanti del gruppo di estrema destra 'Lealtà Azione' sono stati assolti al processo per apologia di fascismo per una manifestazione con saluti romani svoltasi il 25 aprile 2016 al campo X del Cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti i caduti fascisti della Repubblica Sociale. È l'ultimo verdetto che segue una tendenza, ormai consolidata salvo una recente eccezione, per cui il 'braccio teso' e altri stilemi del Ventennio non ...