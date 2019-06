lastampa

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Da «Make America Great Again» a «Keep America Great». Donaldufficialmente la suaelettorale per le presidenziali Usa del 2020 aggiornando lo slogan che lo ha portato alla Casa Bianca: dopo «Rendi l’America di nuovo grande» adesso è il momento di «mantenere l’America grande»....

LaStampa : Il presidente Usa: altri quattro anni per «finire il lavoro iniziato». - AS3691 : RT @LaStampa: «Il sogno americano è tornato»: Trump lancia la campagna per la sua rielezione - LaStampa : «Il sogno americano è tornato»: Trump lancia la campagna per la sua rielezione -