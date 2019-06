Il Segreto anticipazioni | ROBERTO smaschera FRANCISCA e FERNANDO

Il Segreto anticipazioni 19 giugno 2019 : Francisca vuole vendetta! : Francisca è tornata a Puente Viejo, viva e vegeta. La matrona grida vendetta e la guerra con Severo sarà presto riaperta!

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana al 28giugno : Fernando Mesia in fin di vita : Il Segreto è una popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 che, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni della prossima settimana non sfuggono a questa regola: protagonista indiscusso delle prossime settimane sarà il diabolico Fernando Mesia che si troverà suo malgrado in fin di vita. Non solo, uno spazio fondamentale nelle puntate fino al 28 giugno sarà occupato da un gravissimo ...

Il Segreto anticipazioni : FE chiede a MAURICIO di fuggire con lei : La messinscena della morte di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) sarà uno degli sviluppi fondamentali dei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: se ci avete letto in precedenza, sapete che tutto avrà inizio nel momento in cui arriverà a Puente Viejo il losco Faustino, un uomo legato al periodo che la simpatica rossa ha passato in un bordello per avere delle delucidazioni sulla reale identità di Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas)… Il ...

Il Segreto/ Anticipazioni 18 e 19 giugno : Francisca dichiara guerra a Severo : Il Segreto, Anticipazioni 18 e 19 giugno su Canale 5: Francisca Montenegro è tornata ed è pronta a prendersi la sua vendetta

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1978 (seconda parte), 1979 e 1980 (prima parte) de Il SEGRETO di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2019: Donna Francisca fa finalmente ritorno a Puente Viejo… La Montenegro, appena rientrata nel paesino, intende regolare i conti in sospeso e decide di rendere la vita difficile a Severo Santacruz, il suo nemico di sempre… Julieta riceve un dono nuziale ma intanto c’è qualcosa che la rende turbata… Il ...

IL Segreto/ Anticipazioni 18 giugno : Emilia e Alfonso costretti a tornare a Parigi : Il SEGRETO, Anticipazioni 18 giugno su Canale 5: Francisca tende una trappola a Fernando con l'aiuto di Maria, Raimundo e Gonzalo

Anticipazioni Il Segreto al 28 giugno : Beltran ed Esperanza sono salvi grazie al Mesia : La programmazione de Il Segreto di fine giugno vedrà riconfermate le cinque puntate settimanali. La telenovela spagnola, infatti, andrà in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno mentre non troverà spazio nel palinsesto serale di Rete 4. Sabato 29 giugno tornerà, infatti, il maxi episodio di Una Vita, a discapito proprio del "cugino" Il Segreto. Per quanto riguarda le trame in onda la prossima settimana, esse sanciranno l'inizio di una nuova ...

Il Segreto anticipazioni 19 giugno 2019 : Francisca è viva e vuole la sua vendetta! : Francisca è tornata a Puente Viejo, viva e vegeta. La matrona grida vendetta e la guerra con Severo sarà presto riaperta!

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 24-30 giugno 2019 : Isaac ed Antolina Si Abbandonano Alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2019: Isaac ed Antolina a letto insieme! Gonzalo rinuncia a Maria! Prudencio ferito Anticipazioni Il Segreto: a rapire Julieta sono stati Prudencio e Mauricio! Gonzalo abbandona Maria che si riavvicina a Fernando! Tra Elsa e Alvaro nasce una speciale intesa! Antolina e Isaac si Abbandonano Alla Passione! Qualcuno rischia di morire… Tanti i colpi di scena che andranno ...

Il Segreto anticipazioni : ISAAC scopre qualcosa su ALVARO ma… : La rivalità tra ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) e ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), il nuovo medico di Puente Viejo, darà inizio a una complicata storyline de Il Segreto. Eh sì: i due uomini discuteranno per via di Elsa Laguna (Alejandra Meco) che, accantonata la sua storia con il falegname, non sarà del tutto indifferente al fascino del dottore… Il Segreto, news: ISAAC assume Agapito, un investigatore Le anticipazioni segnalano che ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 28 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019: Gli abitanti della villa organizzano una squadra di uomini per cercare Esperanza e Beltran, dispersi dopo un incidente in automobile. La disperazione prende il sopravvento quando vengono ritrovati i cadaveri dell’autista e della bambinaia. Maria non si arrende e spera che i suoi figli siano ancora vivi. Fernando e Prudencio trovano una grotta dove ...

Il Segreto anticipazioni 17 giugno 2019 : Maria obbliga Fernando a portarla dai rapitori : Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla con lui a trattare con i sequestratori di Alfonso ed Emilia.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina informerà Elsa della morte di Adela : Nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, assisteremo ad un periodo molto duro per la giovane Elsa. Infatti, la ragazza riuscirà a ricongiungersi al suo amato Isaac e, contemporaneamente, Antolina andrà via da Puente Viejo. Però, proprio quando per la coppia le cose andranno per il verso giusto, comparirà una grave patologia al cuore per la Laguna che la obbligherà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La ragazza starà molte ore ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 21 giugno : Comincia su Canale 5 una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi ancora una volta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino al 21 giugno. Fernando è pronto per andare a liberare Alfonso ed Emilia, ma all’ultimo momento Maria inganna Mauricio e obbliga Fernando a portarla con lui. Matias e Marcela decidono di partire con Emilia e Alfonso. Elsa vuole convincere Isaac a parlare per raccontargli tutta la sua verità. In paese ...