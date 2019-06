Il robot da cucina Monsieur Cuisine Connect ha un microfono “nascosto” e gli utenti si

Monsieur Cuisine Connect - il robot da cucina venduto da Lidl ha un microfono nascosto : La catena di negozi alimentari Lidl ha commercializzato in tutti i punti vendita il robot da cucina evoluto Monsieur Cuisine Connect , prodotto dall’azienda tedesca SilverCrest. È andato a ruba perché costava solo 350 euro, adesso è emerso che ha un microfono integrato dormiente. In Francia il caso è esploso su tutti i media, e ricorda lo scandalo che investì Google a febbraio, quando si è scoperto che la linea di sistemi di allarme Nest ...

Moulinex - il nuovo robot XL che cucina per 10 persone : Moulinex lancia un nuovo robot da cucina multi-funzione in grado di tritare, impastare e cuocere da solo infinite ricette, preparando quantità notevoli per servire pasti fino a 10 persone. Si chiama Companion XL e la sua capacità appunto extralarge (3 litri di capienza del recipiente) unita alla tecnologia di ultima generazione di cui si avvale lo rendono l’aiuto perfetto per chi ha spesso tanti amici a cena (o un ristorante). “Questo robot ...