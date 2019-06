Il Politecnico di Milano è la migliore Università in Italia ed è tra le migliori 150 al

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ildisi classifica per la prima volta tra le prime 150al mondo secondo la prestigiosa classifica QS World University Rankings 2020. Con il 149° posto (7 posizioni in più rispetto allo scorso anno), si conferma per il quinto anno consecutivo anche primana, ottenendo in assoluto il risultato. “Un traguardo storico che è stato possibile raggiungere grazie alla sfida internazionale che da anni stiamo affrontando,” si spiega in una nota il. “Una scalata che ildicompie quest’anno in particolare grazie all’apprezzamento della comunità accademica internazionale e alla reputazione aziendale. Secondo l’indicatore specifico dell’Academic Reputation, infatti, abbiamo ottenuto un punteggio di 60,4, classificandoci al 119° posto nel mondo, due posizioni in più rispetto allo scorso anno. Per ...

