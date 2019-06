Il Parma tratta con il Napoli per Inglese | Grassi e Sepe

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Uno dei club con cui ilha diversetive in corso è il. La Gazzetta scrive che il club emiliano lavora per portare nella sua linea di attacco Roberto. Ma sono in piedi anche le piste. Si devono limare gli accordi prima di chiudere Ancora da trovare il giusto compromesso tra domanda e offerta nel caso del riscatto di(balla meno di un milione ma è probabile che alla fine si raggiunga un accordo tra le parti), più difficile pensare alla stessa formula perche costa oltre 20 milioni e potrebbe tornare in Emilia in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. L'articolo Ilcon ilperilsta.

