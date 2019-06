Il Parlamento europeo dichiara guerra totale alla plastica

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Emanuela Carucci Approvata legge che vieta gli oggetti monouso entro il 2021 in tutti i Paesi dell’Unione Una decisione storica quella delche ha approvato in via definitiva una nuova legge con la quale si vieta l'uso di articoli inmonouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati. La direttiva, come si legge sul sito dell'istituzione europea, è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astenuti. In tutti i paesi europei saranno vietati entro il 2021 posate dimonouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette) piatti dimonouso, cannucce di, bastoncini cotonati fatti di, bastoncini diper palloncini, plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. Si tratta di una grande sfida per l'Unione Europea. Entro il 2029 il 90 per cento delle ...

