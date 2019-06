Il nuovo video diario di Control ci mostra come fronteggiare la minaccia di

“Salto all’indietro” - il nuovo videoclip di Pacifico : È online il video del brano "Salto all'indietro", penultima traccia del sesto album di inediti di Pacifico "Bastasse il cielo". "In realtà è un salto avanti e indietro, un giro in cerchio - ha dichiarato Pacifico - Belfagor, la caduta del Muro, la Renault 4 e Moro, Cruijff, le torri gemelle, lo sbarco sulla Luna, sono alcune delle stazioni sul percorso, quelle davanti non le conosco. È un breve resoconto del filo tirato da quando sono caduto dal ...

Il nuovo videoclip di Nada “Macchine Viaggianti” : È uscito oggi martedì 18 giugno il videoclip di "Macchine viaggianti", brano estratto da "È un momento difficile, tesoro", il nuovo album di inediti di Nada, prodotto da John Parish. Nel frattempo, l'artista prosegue il tour estivo che la vedrà impegnata sui palchi di tutta la penisola. Tra i prossimi appuntamenti annunciati quello del 20 giugno a Roma, in cui Nada sarà protagonista del concerto a Villa Ada per la Giornata Mondiale dei rifugiati ...

Black and white e riprese urban - il nuovo video di Tiziano Ferro : Girato in bianco e nero e con riprese urban: è il videoclip ufficiale di Buona (Cattiva) Sorte, primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il video è stato diretto e girato da Gaetano Morbioli a Los Angeles, in un duplice scenario, a rappresentare la chiave di lettura ironica del brano: si alternano infatti immagini in bianco e nero ...

Dr. Mario World arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo mese. Pubblicato un nuovo video gameplay : Nintendo sta portando Dr. Mario su dispositivi mobili con Dr. Mario World, un nuovo titolo della serie di giochi puzzle. Dr. Mario World sarà Pubblicato per dispositivi Android e iOS il 10 luglio, riporta Polygon.Oltre a confermare una data di lancio, Nintendo ha anche spiegato come si giocherà a Dr. Mario World - e come verrà monetizzato il gioco mobile - in un nuovo video. Le regole base di Dr. Mario World seguono i classici meccanismi di ...

VIDEO – Il nuovo Messi è… Brasiliano : Con un gol da cineteca, questo numero 10 delle giovanili del Santos si candida per diventare il nuovo Lionel Messi. FONTE: ESPN (Brasile) Continua a leggere su ForzAzzurri: Pallotta risponde duramente a Totti Strategia Napoli – Sarri alla Juve può spingere il mercato azzurro L'articolo VIDEO – Il nuovo Messi è… Brasiliano proviene da ForzAzzurri.net.

Ancestors : The Humankind Odyssey : un nuovo video gameplay mostra in azione l'ispirato gioco di esplorazione e sopravvivenza : L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso un video che mostra 8 minuti di gameplay tratti dalla demo E3 2019 di Ancestors: The Humankind Odyssey, riporta DSOGaming.Ancestors: The Humankind Odyssey è il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In Ancestors: The Humankind Odyssey, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e ...

Final Fantasy 14 : Shadowbringers in azione in un nuovo video. Annunciati i piani di pubblicazione dei contenuti post-lancio : In vista dell'uscita di Final Fantasy 14: Shadowbringers, previsto per il 2 luglio, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha parlato in uno dei "Letter from the Producer LIVE" degli aggiornamenti in arrivo con la nuova espansione. Durante la trasmissione sono stati mostrati nuovi materiali e fornite nuove informazioni, tra cui una guida video ai dungeon e informazioni sulla pubblicazione dei contenuti post-lancio. Il nuovo filmato di gioco di ...

Il brutale horror Carrion si mostra in un nuovo video gameplay : Gamespot ha pubblicato un video gameplay della durata di 20 minuti di Carrion, il titolo reverse horror realizzato da Phobia Game Studio e pubblicato da Devolver Digital.Ribaltando le classiche regole degli horror, in Carrion il giocatore non sarà la preda, ma bensì il cacciatore. Nei panni di un essere antropomorfo dalle origini sconosciute, il nostro obiettivo sarà quello di inseguire e consumare esseri umani per seminare panico e paura nella ...

Game Builder è il nuovo gioco di Google che permette di creare videogiochi : Google ha realizzato un videogioco che permette di realizzare videogiochi in stile Minecraft per te stesso o con cui giocare con gli amici.Come riporta TheVerge, il titolo Google si chiama "Game Builder", e neanche a dirlo è un videogioco che permette di realizzare videogiochi.In Game Builder possiamo infatti trascinare oggetti e scenari all'interno di un sandbox vuoto così da costruire il nostro mondo, e tramite i comandi preimpostati possiamo ...

Persona 5 Royal si mostra su PS4 in un nuovo video gameplay : Persona 5 Royal ci offre una sbirciatina al combat system del gioco con un nuovo video gameplay della breve durata.Come possiamo vedere infatti, in attesa del lancio del titolo per PS4, programmato per il 2020, possiamo dare una breve occhiata alle diverse innovazioni e cambiamenti al sistema di combattimento come la Personalizzazione delle armi, proiettili che infliggono danni elementali, e molto altro ancora.Persona 5 Royal conterrà molte ...

Marco Ferradini - nuovo singolo Le parole/ Video 'duetto con mia figlia Charlotte : Marco Ferradini torna con il nuovo singolo 'Le parole' in cui duetta con la figlia Charlotte per raccontare ciò che le parole non possono dire.

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Dall'E3 2019 continuano ad arrivare interessanti video dedicati ai giochi protagonisti dell'evento e, stavolta, è il turno dell'open world investigativo di Frogwares e BigBen Interactive, The Sinking City. Grazie a un filmato di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di questo interessante titolo.In altre notizie correlate, abbiamo appreso che The Sinking City porterà ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo video gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

DIRETTA GIAPPONE ITALIA/ Streaming video tv : il volto nuovo tra gli azzurri - volley - : DIRETTA GIAPPONE ITALIA: info Streaming video e tv del match di volley maschile, il primo nella 3settimana della Nations league, oggi 14 giugno 2019.