Il mio tema alla Maturità

Fq MillenniuM - il numero sul lavoro vince il premio ‘Copertina dell’anno’. Gomez : “Sistemare centri per impiego” : Il mensile d’inchiesta FQMillenniuM diretto da Peter Gomez si è aggiudicato il premio Ferrari per la “Copertina dell’anno”. La giuria del premio promosso dalle Cantine Ferrari ha voluto premiare il numero di settembre 2018 dal titolo “Come non diventare un nuovo schiavo”. Nel numero, i giornalisti del mensile hanno raccontato in profondità le problematiche del mondo del lavoro, del precariato dello sfruttamento: “Ci siamo accorti che ogni mese ...