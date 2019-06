Il maestro della fotografia giapponese Masayoshi Sukita racconta David Bowie

Si fingeva Andrea Pirlo per comprare abiti costosi - scoperto l’inganno : arrestato il ‘maestro’… della truffa : Un ex orafo di Valenza si è finto Andrea Pirlo per 2 anni al fine di raggirare commercianti per ottenere abiti costosi, gioielli e favori: scoperto l’inganno, l’uomo è stato arrestato “Salve, sono Andrea Pirlo”, iniziava più o meno così il raggiro messo in atto da Alessandro Palazzolo, 48enne ex orafo di Valenza che, sfruttando una vaga somiglianza con l’ex centrocampista di Milan e Juventus, ha messo in atto diverse truffe negli ultimi ...

Messaggi in libro Fondazione Zeffirelli : “Grazie maestro”. Mattarella : “Lascia un grande vuoto nel mondo della cultura italiana e internazionale” : Primi Messaggi, scritti sul libro delle visite posto all'ingresso della Fondazione Zeffirelli a Firenze, ricordano il grande regista scomparso oggi nella sua casa di dopo una lunga malattia. "Grazie Maestro" e "Ti ho conosciuto: e' stato bello!", si legge in alcuni scritti lasciati da fiorentini che hanno voluto portare il proprio cordoglio. Spunta pure un ringraziamento "Per la magia e la gioia che ha donato". Messaggi quelli di oggi di tenore ...