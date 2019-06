Il grande calcio arriva nella terra dei faraoni | la Coppa d’Africa 2019 in esclusiva su

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Le stelle e le giovani promesse delafricano sono pronte a scendere in campo, insu DAZN, per la. La piattaforma di streaming trasmetterà infatti tutte le 52 partite della massima competizione africana in diretta, offrendo inoltre la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della manifestazione, la prima a disputarsi in estate nonché la prima che vedrà in campo 24 nazionali, scatterà venerdì 21 giugno alle 22:00 con l’incontro inaugurale tra l’Egitto padrone di casa e lo Zimbabwe. La fase a gironi si concluderà martedì 2 luglio, mentre quella a eliminazione diretta inizierà venerdì 5 luglio con gli ottavi di finale. L’appuntamento con la finalissima, invece, è per venerdì 19 luglio alle 21:00 dallo Stadio Internazionale del Cairo, per scoprire la nazionale che succederà ...

