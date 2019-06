“Il finale del Commissario Montalbano è pronto da anni | chiuso in un cassetto” | le

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Versa in condizioni critiche ma stabili il celebre scrittore Andrea Camilleri, ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. La notizia sta tenendo col fiato sospeso i suoi fan e migliaia di utenti si sono riversati sui social per lanciare un incoraggiamento al celebre scrittore. Proprio in questo momento così delicato per lo scrittore, il suo ultimo libro, ‘Il cuoco dell’Alcyon’, sta dominando le classifiche dei libri più venduti in Italia. Si tratta dell’ultimo capitolo della serie dele in questo episodio il protagonista si ritrova in una spy story nella quale si intrecciano agenti segreti, FBI e malavita locale., personaggio iconico e rappresentativo della televisione italiana, è figlio di Camilleri e del suo genio. Era il 6 maggio 1999 quando su Rai 2 andava in onda Il ladro di merendine, primo episodio della serie ...

