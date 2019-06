Il film il grande salto di Fernando Liverotti e Riccardo Centonze Attori e commercianti

Box Office Italia 14 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto per la quarta settimana consecutiva - Il Grande Salto incassa quasi € 150.000 : Box Office Italia weekend 14 giugno 2019: Il Traditore vicino ai 4 milioni, Il Grande Salto esordio con € 148.000 Marco Bellocchio può festeggiare il primato de “Il Traditore” nel Box Office esclusivamente Italiano. Favino è al quarto posto nella classifica nazionale dopo Pets 2(1°), X-Men (2°) e ...

film in uscita al cinema - da Il grande salto a Climax e Beautiful Boy : cosa vedere e cosa no : Climax di Gaspar Noé. Con Sofia Boutella, Kiddy Smile, Romain Guillermic. Francia 2018. Durata: 90’. Voto: 3,5/5 (DT) Metà anni Novanta, una quindicina di ballerini di vogue dancing si ritrovano da soli in uno spazio enorme (sala da ballo, corridoi, stanze e bagni) per tre giorni di prove. Nella sala grande tra passi di danza, mosse di anca e bacino, qualcuno ha messo della droga nella sangria. La situazione degenera. ...

Il Grande Salto : trama - cast e anticipazioni del film di Giorgio Tirabassi : Il Grande Salto: trama, cast e anticipazioni del film di Giorgio Tirabassi Il Grande Salto: trama, cast e anticipazioni del film È uscito ieri, giovedì 13 giugno, la prima commedia di Giorgio Tirabassi, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Daniele Costantini e Mattia Torre e che vede come protagonisti oltre allo stesso Tirabassi anche Ricky Memphis. Il film è stato distribuito da Medusa film e all’interno del cast troviamo fra gli ...

Il Re Leone - grande attesa per il nuovo film Disney : data di uscita e cast : Il Re Leone: quando il nuovo film Disney approda al cinema questa estate grande attesa per il nuovo film Disney, Il Re Leone del regista Jon Favreau. La pellicola porterà gli spettatori in un lungo viaggio nella savana africana, proprio dove nascerà un nuovo re. Il cartone originale, ricordiamo, è uscito nell’anno 1994 e ha […] L'articolo Il Re Leone, grande attesa per il nuovo film Disney: data di uscita e cast proviene da Gossip e ...

Il traditore - un grande Favino in un film che esplora la mafia dall’interno : https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak Come i migliori film di mafia anche Il traditore parte con una festa. Non è un matrimonio ma una riunione di diverse famiglie mafiose. In questa riunione, che darà origine a una foto di gruppo importante, c’è il mafioso che non somiglia agli altri mafiosi, il capo che non è che un soldato semplice, l’unico vestito di bianco: Tommaso Buscetta. Lungo tutto il film vedremo la sua vita in Sud America, poi ...

Presto un film di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti : “Sarà una grande storia d’amore” : Arriverà Presto un film di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, come annunciato dal leader del gruppo romano che sta per tornare in radio con un singolo nuovo di zecca che ha dedicato a due miti del calcio: Maradona e Pelé. Il brano arriverà in radio a cominciare dal 17 maggio, ma per il momento non esiste il programma di un nuovo album dopo Love, dal momento che il frontman del gruppo ha deciso di dare un seguito al sogno di mettersi dietro ...

film italiani al cinema 9 maggio 2019 : Il Grande Spirito e Solo Cose Belle : Sergio Rubini con Papaleo, Kristian Gianfreda esordisce alla regia Inizia un nuovo weekend con i Film italiani al cinema. Ma Cosa Ci Dice il Cervello si conferma per la terza settimana consecutiva il titolo italiano più visto con un incasso settimanale di € 608.317 (complessivo ...

Il Grande Spirito : trama - cast e curiosità del film al cinema : Il Grande Spirito: trama, cast e curiosità del film al cinema Arriva al cinema il nuovo film di Sergio Rubini, intitolato Il Grande Spirito. Si tratta di una commedia amara, la storia di un’amicizia improvvisata, un incontro fortuito tra due perdenti ambientato nella periferia di Taranto. Ecco la trama, il cast e alcune curiosità sul nuovo film al cinema. Il Grande Spirito: trama A Taranto, in un quartiere della periferia, nel ...

Il grande spirito - il film di Sergio Rubini con Rocco Papaleo : Si tratta di una commedia agrodolce e malinconica, che contrappone l'innocenza un po' pazza degli emarginati alla violenza insensibile del mondo: in media, la critica l'ha recensito con toni positivi.

Il Grande Spirito film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il Grande Spirito è uno dei film al cinema dal 9 maggio 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Grande Spirito: cast e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2019 REGIA: Sergio Rubini cast: Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Alessandro Giallocosta, Ilaria Cangialosi, Geno Diana, Antonio Andrisani, Cosimo ...