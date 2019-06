Mio padre gravemente malato. Mi sento impotente! Il dramma di Paola Perego (Di mercoledì 19 giugno 2019) Paola Perego racconta il suo dramma personale e quel senso di impotenza che la fa soffrire. La conduttrice ha parlato per la prima volta delle malattia del padre e dei suoi sforzi per aiutarlo.Presto tornerà su Rai Due al timone di Non disturbare, il programma in onda in seconda serata che racconta i personaggi della tv in modo inedito, ospitandoli in una stanza d’albergo. Dopo il successo delle interviste a Simona Ventura e Carolyn Smith, questa volta la Perego ospiterà Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Paola Barale, Sabrina Salerno e Cristiano Malgioglio.



Mai sopra le righe, sempre pacata ed elegante, Paola ha commentato sulle colonne di Vanity Fair il secondo appuntamento con lo show. "C'è un'epoca per tutto e, evidentemente, i talent e i reality non sono più la novità – ha spiegato -. Con Non disturbare siamo stati i primi a fare le interviste in questa maniera, sta nascendo una moda: siamo abituati a vedere i personaggi intervistati più volte che ripetono sempre le stesse cose, il lavoro, la carriera e il resto. C'era bisogno di una prospettiva diversa, più intima".

Fra gli ospiti vip e amici, ma non Pamela Prati, come avevano ipotizzato alcuni. La Perego infatti ha negato con decisione la volontà di seguire la scia di curiosità causata dall’affaire Mark Caltagirone. “Se c’è un programma in cui non la vedrete quello è il mio” ha detto.



Poi la confessione, dolorosa, sulla malattia del padre: “Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato – ha confessato la conduttrice -. Vorrei rimetterlo in piedi: non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo”.



Un dolore, quello della Perego, che potrebbe spiegare anche la sua assenza alle nozze di Niccolò, figlio del marito Lucio Presta, e Lorella Boccia. Il mancato invito di Paola al matrimonio non era passato inosservato ed era stato legato al rapporto, tutt’altro che buono fra la conduttrice e il giovane produttore, ma la realtà potrebbe essere un’altra.