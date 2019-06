Il costume da bagno dell’estate 2019? E’ pop

dilei

(Di mercoledì 19 giugno 2019) E’ arrivato il momento di sfoggiare finalmente il nostropreferito! Dopo un inverno che sembrava non voler finire mai, ecco il sole… e con lui il momento di scegliere ilgiusto. Quale preferire? Ecco una piccola guida insieme ai trend della prossima stagione. Ildadell’estate: l’intero L’intero è sulla cresta dell’onda: è un super trend, della serie: “bikini ci vediamo l’anno prossimo!”. Come orientarsi per scegliere quello giusto? Se volete allungare otticamente le gambe, sgambatelo. Se invece avete poco seno, potete optare anche per un taglio scollato a V. Il mio consiglio è quello di evitare lacci e laccetti, in modo da scongiurare segni di abbronzatura decisamente poco carini. Fonte 123RF Ildadell’estate: in pizzo Sangallo e pizzo fanno per voi se avete un animo ...

Tiendeo_Italia : Il vostro guardaroba è pronto per la stagione estiva? ?? Se siete ancora alla ricerca del costume da bagno perfetto… - ilgiova89 : @andrevsilva19 Ciao Andrea Silvano. Tutte le teen-ager italiane con l’apparecchio ai denti attendono con ansia le t… - peetasbread_ : Ma sono l’unica che, nonostante si senta abbastanza a proprio agio con il fisico che ha, ogni anno non riesce a tro… -