Il chitarrista Tom Morello non ama i selfie sul palco | ecco come viene punito il fan

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ildei Rage against the machine e un tempo degli Audioslave, Tom, non ama particolarmente i. E non ne ha fatto mistero con i fan, invitati suldi un festival nell’Illinois: “Se mi mettete il telefono in faccia sul, lo getto via” li ha avvisati. Così quando un fan ha comunque alzato il suo smartphone per immortalare il momento,ha afferrato il cellulare e lo ha gettato tra il pubblico. “Se il tuo impulso egoistico è incontrollabile e supera il senso della ragione, il tuo telefono sarà gettato via. Semplice” ha commentato su twitter il musicista, rispondendo a chi lo criticava per il gesto video @timjurgens17 L'articolo IlTomnon ama isulil fan insistente proda Il Fatto Quotidiano.

