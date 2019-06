Identificati 4 aggressori ragazzi del Cinema America

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sono statiquattro presunti responsabili del gruppo di picchiatori che sabato notte in pieno centro di Roma ha aggredito con calci e pugni alcuniperche' avevano la maglietta 'antifascista' del: si tratta di quattro maggiorenni, tutti tra i 22 e i 23 anni, che dai primi accertamenti della Polizia e dei Carabinieri sarebbero vicini agli ambienti dell'estrema destra romana e che sono stati portati in questura per essere interrogati, dopo una serie di perquisizioni scattate nelle loro abitazioni. "Gli altri chiacchierano, ministero e forze dell'ordine fanno i fatti", dice soddisfatto Matteo Salvini che poi assicura: "nessuna tolleranza per i violenti".Le indagini sono scattate subito dopo l'aggressione, avvenuta alle 4 del mattino di domenica tra i vicoli di Trastevere, dove i quattro amici - Yasir Abdilhakim, Valerio Colantoni, Stefano Riobbo e ...

