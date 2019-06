Icardi | lascia o raddoppia | e Wanda saluta Tiki Taka

Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi : Perché Wanda Nara ha deciso di lasciare Tiki Taka Wanda Nara lascia momentaneamente la televisione italiana. Dopo un anno da prima donna a Tiki Taka, il programma calcistico di Pierluigi Pardo in onda su Canale 5, la soubrette argentina ha deciso di dedicarsi ad altro. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da […] L'articolo Wanda Nara lascia Tiki Taka per amore di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

Anche Higuain e Icardi tra i calciatori non lasciano le mance : I loro nomi nero su bianco sui giornali di oggi: i calciatori famosi con il braccino corto, quelli che non lasciano mance ai fattorini che consegnano cibo nelle loro lussuose case. La denuncia viene da Deliverance Milano, collettivo di fattorini precari nel delivery food. Sui social ieri, hanno pubblicato la black list di star e vip che ce l’hanno per abitudine: ordinano cibo a domicilio e non lasciano mancia, neppure quando il rider di turno si ...

I riders : Anche Higuain e Icardi tra i calciatori non lasciano le mance : I loro nomi nero su bianco sui giornali di oggi: i calciatori famosi con il braccino corto, quelli che non lasciano mance ai fattorini che consegnano cibo nelle loro lussuose case. La denuncia viene da Deliverance Milano, collettivo di fattorini precari nel delivery food. Sui social ieri, hanno pubblicato la black list di star e vip che ce l’hanno per abitudine: ordinano cibo a domicilio e non lasciano mancia, neppure quando il rider di turno si ...

Vip che non lasciano la mancia : la lista dei rider con tutti i nomi. Da Chiara Ferragni a Icardi e Wanda Nara : Vip che ordinano cibo a domicilio grazie alle app e che non lasciano la mancia: i rider pubblicano la lista nera con tutti i nomi, da Chiara Ferragni e Fedez a Icardi e Wanda...