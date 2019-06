I ragazzi del Cinema America sono stati picchiati per festeggiare un addio al celibato

Lecce - ragazzina si toglie la vita a soli 16 anni di età : ignoti i motivi del gesto : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Lecce, dove una ragazzina di soli 16 anni si è improvvisamente tolta la vita in casa sua. La notizia è stata appena battuta dai media locali, in particolare dal Quotidiano di Puglia, che riferisce di come la giovane sia nata in una famiglia di grandi professionisti, per la precisione un medico e un professore. Al momento sono davvero pochissime le indiscrezioni che arrivano dal Salento: quello ...

Un orsetto per coprire la flebo : l’idea di una ragazzina di 12 anni fa il giro del mondo : Non solo per lei ma anche per ogni altro bambino che dovrà lottare contro la sua stessa paura. Ella Casano ha 12 anni e vive in Connecticut. Da quando aveva 7 anni soffre di una malattia autoimmune che la costringe ad andare in ospedale ogni sei, otto settimane per sottoporsi a trasfusioni. Ella ha infatti la piastrinopenia immune. E da quando ha cominciato a percorrere questa difficile strada, una cosa le ha fatto paura: le flebo. Ecco perché ...

Jeremy Irons indossa la maglietta del “Cinema america” in solidarietà dei ragazzi aggrediti : Non solo la solidarietà dei politici, dal premier Giuseppe Conte al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche quella di Jeremy Irons. Dopo che il 16 giugno a Roma quattro ragazzi di vent’anni sono stati presi a pugni, bottigliate e testate da una decina di persone soltanto perché indossavano la maglietta del “Cinema america”, l’attore premio Oscar nel 1991 ha deciso di indossarla per parlare davanti alla folla ...

Roma - aggressione a quattro ragazzi con la maglietta del Cinema America : “Levatevela subito - siete antifascisti” : Dopo aver passata la serata a piazza San Cosimato per seguire una proiezione Cinematografica, quattro ragazzi di vent’anni sono stati aggrediti ieri notte, a Trastevere, da una decina di 30enni perché indossavano la maglietta del Cinema America. “Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito ‘sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. E giù bottigliate, pugni, insulti e testate. La denuncia è arrivata da uno ...

