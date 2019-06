I napoletani sono una tribù che ha deciso di estinguersi perché rifiuta il nuovo

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il passato che fu Dall’annuncio ufficiale del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus si è scritto e parlato fin troppo. Traditore o non traditore? Professionista o non professionista? Comandante o servo del potere? Forse tutto e niente. Prendo spunto dalla definizione di tradimento della Treccani – la stessa che ha inserito tra le sue prestigiose pagine la definizione del neologismo “sarrismo” – . Il tradimento è:“L’atto e il fatto di venire meno a un dovere o a un impegno morale o giuridico di fedeltà e di lealtà; Azione delittuosa o dannosa compiuta, mascherando le proprie intenzioni, contro persone o istituti che hanno fondato motivo di fidarsi”. Secondo questa definizione possiamo affermare che Sarri sia un traditore? A mio parere no. Non mi sembra sia venuto meno a un dovere o a un impegno morale. Non mi sembra che abbia mascherato le sue intenzioni.i “sarristi”, è il ...

